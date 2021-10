I Grassiellenti tornano con tre nuovi singoli

I Grassiellenti sono una band punk-rock che è stata attiva tra il 2001 e il 2008, proveniente dalla sempre fiorente scena alternativa di Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Per capirci, altri loro sodali e contemporanei che hanno avuto qualche fortuna sono L’Invasione degli Omini Verdi e le Officinalchemike, mentre tra le band attive oggi si possono citare Bee Bee Sea e Damianals.

Nel corso della loro carriera, i Grassiellenti pubblicarono prima un CD completamente autoprodotto nel 2003 e poi, nel 2006, il disco Vedere/Guardare prodotto da Boomerang Records. Nel 2008, però, dopo aver suonato in tutta Italia ed aver acquisito una discreta popolarità nella scena punk, la band si scioglie.

Proprio Vedere/Guardare compie ora 15 anni e la band ha deciso di celebrarne l’anniversario uscendo con tre nuovi pezzi tratti dall’ultimo materiale del 2008, che andranno ad aggiungersi alla tracklist del remaster del disco completo che sarà ripubblicato in vinile a tiratura limitata. Ad anticipare l’uscita del vinile, che arriverà a Dicembre, i tre singoli usciranno in digitale uno di seguito all’altro. Le date di uscita sulle principali piattaforme di streaming sono previste per il 7, il 14 e il 21 Ottobre.

A registrare i nuovi pezzi sono stati Damiano Cason (basso, voce e chitarre) e Luca Cimarosti (chitarra e voce) con l’ausilio di Giovanni Bottoglia in studio, per un progetto che ha comunque visto la supervisione degli altri due membri Fabio Oneda e Giuseppe Viola. Il vinile sarà disponibile solo su ordinazione, per la quale è sufficiente scrivere una mail a [email protected] con oggetto “grassiellenti”.