I PLAKKAGGIO approdano su Time To Kill!

I Plakkaggio, come scritto qualche tempo fa, sono in uscita con il nuovo lavoro, non abbiamo ancora una data, ma sabbiamo che non ci vorrà molto per sentir pulsare di nuovo l’odio del paladini del black metal oi!, nel frattempo segnaliamo che i ragazzacci sono passati sotto la lugubre ala della Time To Kill, etichetta molto esperta del genere. Il tutto uscirà con la solita attenta visione di Hellnation, quindi preparate le gole e le spalle, e restate tuned, che ne sentiremo delle belle!