IL COMPLESSO in studio per registrare il nuovo disco

A 3 anni di distanza dal disco “Ogni Tua Domanda” il gruppo streetpunk piemontese IL COMPLESSO torna in studio per registrare il nuovo disco, come apprendiamo dalla loro pagina FB. Preparatevi quindi al ritorno di una delle punte di diamante della scena streetpunk, ci aspettano 12 tracce di pura rabbia di provincia!

Foto di Omar Lanzetti gentilmente rubata dalla loro pagina FB

LET’S GO RECORD THE NEW ALBUM!!!!!

Tra una settimana esatta inizieremo le registrazioni del nuovo disco, agli ordini del maestro Danny Giordana che ha firmato tra gli altri “my vida loca” dei woptime, “rude club” e “riot are you ready” dei KLASSE KRIMINALE , “vita libertà” dei Bull Brigade !!!

Al nostro fianco una squadra di amici:

Marco Middle Finger Street Punk , Marco Quarantena , Mattia e Alby Divieto Assoluto ai cori

Teo No Restraint per le traduzioni dei testi

Omar Lanzetti Photography per le foto

Ponch per la grafica