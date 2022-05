Jaguero pubblicano “Worst Weekend Ever”, l’incredibile EP di debutto

Dopo aver svelato le carte con due singoli d’impatto, i vicentini Jaguero escono allo scoperto con il loro EP di debutto, “Worst Weekend Ever”, pubblicato in collaborazione con Epidemic Records.



ASCOLTA L’ALBUM: https://youtube.com/playlist?list=PLUrivOwkriuwa5qX4eXTd8_90YCDoE0D3

I quattro amici si sono inventati, durante una serata di baldoria, il nome “Jaguero”, una folle unione tra un animale selvatico e un giocatore di calcio. Si sono subito innamorati di questa idea, immaginando “Jaguero” come un lottatore di lucha-libre, che passa la sua vita tra l’oscurità e la gloria.

I quattro provengono da esperienze disparate: Slander (Matteo Marangoni), La Fortuna (il progetto solista di Andrea Cichellero) e Regarde (Guido Dal Prà e Andrea Campesato Segnini). In questo EP mescolano non solo le sonorità di riferimento dei vari percorsi artistici, ma anche i propri variegati gusti musicali.

La band commenta:

“Le influenze ambient del progetto solista di Andrea, La Fortuna, danno ai Jaguero piccoli ma importanti tratti che caratterizzano le canzoni. Il suo gusto musicale è estremamente ampio: dal jazz anni ’50 al punk rock moderno, dalla canzone tradizionale italiana all’hardcore, e altro ancora. Jaguero è il luogo in cui questa gamma di ascolti converge in un equilibrio tra caratterizzazione della canzone e aggressività.

Se la storia di Matteo con gli Slander non ha bisogno di presentazioni, le sue influenze old-school danno un carattere netto alle sezioni più pesanti delle canzoni, con particolare attenzione ai testi: urla, riffing massiccio e frasi dirette sono presenti grazie a lui.

Ultimi ma non meno importanti, Guido e Andrea definiscono una solida sezione ritmica: entrambi focalizzano la loro attenzione su piccoli dettagli delle canzoni, non solo sul proprio strumento ma soprattutto per quanto riguarda la direzione generale della canzone.”

Nel frattempo, i loro Regarde sono attivi, con un solido background di otto anni di live e diversi dischi: due full length, due EP e uno split. Intraprendendo una strada parallela con il progetto Jaguero, entrambi hanno sentito l’urgenza di andare verso un’atmosfera più diretta e punk, scrivendo canzoni veloci che vanno a colpire direttamente l’ascoltatore.

Ma il motto qui è piuttosto semplice: divertirsi molto e zero stress.

Sia Regarde che La Fortuna sono ancora in attività, mentre Matteo (Slander) si sta concentrando completamente sulla sua carriera di tatuatore. Tra vita, lavoro e altri progetti, i quattro di Vicenza vogliono suonare e godersi ciò che la musica può dare a loro e agli altri. Questo EP nasce dall’estrema urgenza di suonare canzoni a tutto volume, dopo una lunga pausa dai concerti dal vivo.

A consolidare il tutto, il magistrale lavoro di Maurizio Baggio de La Distilleria, studio di registrazione rinomato per questo genere di sonorità.

E a raccogliere la sfida e lanciare i Jaguero verso nuovi ascoltatori c’è l’amico di vecchia data Gab De La Vega, alla guida di Epidemic Records, che sta giocando un ruolo centrale nel portare Jaguero attraverso i canali giusti.

“Worst Weekend Ever” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali al link www.smarturl.com/JagueroWWE