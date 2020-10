IL COMPLESSO: presto in studio per registrare 3 nuovi pezzi

Se non conoscete IL COMPLESSO vi metto dietro la lavagna, fanno quel punk viscerale e genuino che trovi nelle nebbiose province piemontesi, qualche anno fa hanno pubblicato uno split pazzesco con Klasse Kriminale e Business, e successivamente “Ogni tua Domanda”, album che ho consumato e che vi consiglio di procurarvi (tutti e due, sia chiaro), bene oggi scopro dalla loro pagina che presto entreranno in studio per registrare 3 nuovi pezzi, dove andranno a finire non lo so, ma francamente non vedo l’ora di sentirli.

Foto gentilmente rubata dalla pagina della band.