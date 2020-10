DISORDINE: nuovo rinvio per la festa dei 15 anni

Apprendiamo oggi che i nostri amici Disordine si vedono costretti a rinviare nuovamente la festa per i 15 anni di attività che era stata fissata per il 24 ottobre all’Ink Club di Bergamo, decisione che io personalmente comprendo e credo che avrei fatto lo stesso, se non ci sono le condizioni per festeggiare come si deve conviene aspettare, sarà più bello

Però i ragazzi hanno deciso che suoneranno comunque, una cosa molto più in piccolo ed in regola con le norme sanitarie, un concerto con ingressi a numero chiuso, quindi se avete intenzione di andare conviene farsi sentire prima. Daje!

Sabato 24 avremmo dovuto recuperare il Disordine’s Birthday, la festa per i nostri 15 anni di attività insieme a un sacco di band e realtà a noi legate, ma abbiamo scelto di posticiparla nuovamente, sperando in un 2021 che restituisca le condizioni per poterla fare al meglio. E’ stata una decisione sofferta ma, nonostante la voglia e la necessità di un evento come questo, non riusciamo a immaginare di celebrare questo traguardo senza la fisicità che lo ha reso speciale. Non riusciamo a immaginarlo senza la ressa, il pogo, gli stage diving e sopratutto gli abbracci e la presenza di molti voi, considerato il numero limitato di ingressi consentito attualmente. Sarebbe impossibile, adesso, festeggiare come si deve senza rischiare la cosa più importate per noi e per il locale: la sicurezza di tutti. Non sappiamo ancora quando, ma questo festival si farà, con lo stesso esoso numero di Band amiche da ogni dove e con le realtà che erano pronte a esserci come sempre.

Tuttavia, seppur in condizioni particolari per ciò che facciamo, le attuali normative ci consentono di tenere un nostro concerto e siamo felici e orgogliosi di farlo per supportare Ink Club , uno spazio che ci ha dato tanto e merita tutto il nostro appoggio, affinché posti così continuino a (r)esistere ed essere fucine di idee, espressione, socialità, aggregazione, momenti condivisi.

Non sarà quindi la nostra festa ma quella di chi come noi ha bisogno di certi luoghi, di chi li preserva e di chi li crea.

Con noi per la causa i fratelloni Zheros.

50 posti disponibili, a breve l’evento e i contatti per prenotare.

Venite a dare il vostro contributo, venite per il club.

Il Punk è supporto!



ENG: we choose to postpone our Anniversary Fest again…

it was and hard decision to take, but we can’t imagine to celebrate that without any kind of physical contact. We can’t imagine that party without mosh, stage diving, the hugs and the most of you, considered che limited number of the people the venue can let in actually. For now is impossible party without the most important thing: the safety and health of everyone. We don’t know when, but this festival will happened asap with all the bands, friends and the reality involved. Anyway, even if in strange condition for us, the actually rules let us make a small show and we are proud to do it to support Ink Club, a place that deserve attention and care in this difficult moment, so it that it continue to be a space of/for ideas, expression, sharing and growth. So that night will not be our party, but the party of everyone needs, protect and create situtations like Ink Club does. with us for the cause our bro Zheros!

50 reservation available, soon event and contacts.

Come to give your help, come for the club.

Punk is Support!