Io e I Gomma Gommas annunciano un nuovo singolo con un ospite d’eccezione.

Gli Anconetani Io e I Gomma Gommas hanno annunciato l’arrivo di un nuovo singolo e l’hanno fatto tramite uno stuzzicante video teaser, che lascia presagire qualcosa di imperdibile.



GUARDA IL TEASER VIDEO: https://youtu.be/ohy-I21Y05U





La band è pronta a lasciarsi alle spalle il 2021, anno che ha sancito il ventennale sulle scene, per gettare uno sguardo sull’anno in arrivo, che vedrà l’uscita di un nuovo album, anticipato dal singolo in questione.



Nel video teaser si fa menzione ad un “incontro impossibile tra personaggi improbabili”. Cosa intenderanno dire? Forse la collaborazione con un ospite d’eccezione? È esattamente così! La band infatti commenta:



“Non vediamo l’ora di sganciare questa “Bombaccia” che abbiamo in serbo già da un po’! Siamo felicissimi di questo featuring con l’artista più “indipendente” d’Italia: è la ciliegina sulla torta per un album che a nostro avviso è il più sorprendente che abbiamo mai fatto.”



Il singolo vedrà la luce il 13 Gennaio, data scelta non a caso dai quattro…ai quali per l’occasione si andrà ad aggiungere un ospite misterioso che vale tutta l’attesa.



Il nuovo album (del quale è stata appena rivelata la copertina) è in preorder qui: https://gommagommas.bandcamp.com/ con bundle che includono merch in edizione speciale e limitata.



Cosa c’è di meglio di sapere che il 2022 già promette nuova musica, nuovi album e nuove incredibili collaborazioni tra artisti?



Io E I Gomma Gommas (@gommagommas)

Io e i Gomma Gommas | Facebook