IZZY DAY 2022, il ventennale è all’insegna di Punk e educazione stradale

Per l’appuntamento annuale dell’Izzy Day quest’anno si fanno le cose in grande! Dopo l’ultima edizione tenutasi nel 2019 (per i soliti motivi) al Boccaccio di Monza, quest’anno ci si sposta al Bloom di Mezzago.

Dalle 21.00 si alterneranno sul palco Pontecorvo, Hate Seconds e Water Tower, per ricordare ancora una volta Izzy (Marco Invernizzi), indimenticato trombonista dei Water Tower morto in un incidente stradale proprio nel 2002.

Ma non è tutto!

Si vuole dare visibilità alla creatività giovanile locale, quindi si cerca una band che apra la serata:

se siete una band GIOVANE (età media max 25), risiedete nel Vimercatese (diciamo nei comuni tra Monza e Trezzo sull’Adda) e volete salire sul palco del Bloom, mandate una mail a [email protected] con i link a cui ascoltare la vostra musica (Spotify, Youtube, Bandcamp, ecc…) indicando nel subject “per Izzy day”. Qualsiasi genere è bene accetto, amiamo il punk ma ci piacciono anche la diversità, l’inclusività e l’apertura mentale, quindi nessun limite.

Dalle 16.30 negli spazi esterni del Bloom, il progetto di politiche giovanili “Piano Locale Giovani” di Aeris Cooperativa Sociale organizza giochi, video, informazioni e simulazioni per parlare di prevenzione, non solo educazione stradale, a 360 gradi. Durante la giornata ci sarà una raccolta fondi per il fondo “Giovani Energie”, che verrà presentato nel pomeriggio.