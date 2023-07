Jaguero tornano con il singolo “New Love” che anticipa il nuovo EP

Dopo l’incredibile EP di debutto “Worst Weekend Ever”, i vicentini Jaguero tornano con un nuovo singolo, “New Love”, brano potente ed intenso che fa da apripista al nuovo EP omonimo.

ASCOLTA IL SINGOLO:

In questo pezzo i Jaguero traducono in suono uno spettro di emozioni forti e pulsanti, in uno sforzo catartico che dona profondità al brano al di là della musica e del testo.

New Love è un inno emotivo che parla delle difficoltà nel superare una relazione tossica, evidenziando la confusione e il disagio del vivere un rapporto ormai dannoso e distruttivo.

Con questo singolo i Jaguero raccontano una storia che potrebbe risuonare nel cuore di molti. Tante persone hanno sperimentato manipolazione, gaslighting o abusi emotivi nel proprio passato, dimenticando l’importanza della cura di sé, dell’amor proprio e della propria guarigione.

La band commenta:

“Questa canzone parla della forza e del coraggio di lasciar andare qualcuno che non va più bene per noi. Bisogna riconoscere la paura e l’incertezza che derivano dalla rottura con qualcuno che amiamo, celebrando quindi la liberazione e l’empowerment che derivano dal difendere finalmente noi stessi e il nostro benessere.”

Il singolo raccoglie l’eredità del riuscitissimo “Worst Weekend Ever” e pone le basi per il nuovo EP, intitolato appunto “New Love”, che sancisce la continuità nella collaborazione con Epidemic Records. L’EP verrà pubblicato verso la fine dell’Estate.

I Jaguero aggiungono:

“Con New Love abbiamo dato aria alla nostra parte musicalmente più aggressiva, cercando di mantenere comunque delle melodie ridondanti durante tutto il brano. E’ una delle 5 anime che compongono il nuovo EP, con cui abbiamo cercato di portare avanti l’idea di base della nostra prima uscita: non ci sono regole o generi, suoniamo sempre e solo quello che ci piace.”

“New Love” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali: https://lnkfi.re/JagueroNL-single