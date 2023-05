Le Iene: guarda il video del nuovo singolo “Cicatrici”, feat Dema dei Talco

Le Iene, band skapunk di Ferrara pubblica il nuovo video del singolo “Cicatrici”, che vede come ospite alla voce Dema, cantante e chitarrista dei Talco, nota formazione veneziana, tra i nomi più affermati nel genere. Tra i due gruppi c’è una profonda e sincera amicizia e la collaborazione calza a pennello all’interno del contesto del brano proposto.



“Cicatrici” è il singolo che Le Iene scelgono come apripista verso la pubblicazione del nuovo EP “Miseramente”, in uscita il Primo di Giugno ed interamente autoprodotto dalla band.

Le Iene commentano l’uscita del

singolo dicendo:

“Abbiamo scelto questo brano per annunciare il nuovo EP e ne siamo contentissimi. E lo siamo ancora di più per poterlo fare insieme a Dema dei Talco, persona della quale abbiamo tanto rispetto e stima. È un brano molto personale ma crediamo che possa arrivare a chiunque lo ascolterà. Nessuno è senza “Cicatrici”, cambia solamente il rapporto che abbiamo con esse.”



La band di Ferrara non si limita a questa novità. Con l’uscita dell’EP arriva anche un tour che li porterà su palchi di festival e locali tra Germania e Italia, territori in cui Le Iene hanno costruito una solida e fedele fanbase. KOB Records, storica etichetta punk veronese gestita dai veterani Los Fastidios, sta curando il booking del gruppo.

3 giugno – Streetfood-Festival (Nordlingen, Germania)

6 giugno – RockaFe (Ferrara) RELEASE PARTY

9 giugno – Ballonfabrik (Augsburg, Germania)

10 giugno – Fonsstock Festival (Nordenham, Germania)

7 luglio – Störfaktor Festival(Zwickau, Germania)

8 luglio – Pitcher (Düsseldorf, Germania)

21 luglio – Rote Res (Bodenmais, Germania)

22 luglio – Traffic Jam Open Air (Dieburg, Germania)

10 agosto – Sonic Ballroom (Koln, Germania)

11 agosto – Böbing Open Air (Bobing, Germania)

2 settembre – Acido Acida Beer Fest (Ferrara)

28 ottobre – Turbofesta Ca Bottona (Verona)



Il singolo, così come l’EP è stato registrato, mixato e masterizzato da Federico Viola (Animal House Studio) nei primi mesi del 2023 a Ferrara.

“Cicatrici” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e come videoclip realizzato da Tulpa Studio ( Michelangelo Ingrosso e Simone Furia).

La copertina del singolo e dell’EP è stata realizzata da Christian Bondanini (NSGraphicart).