Lillians pubblicano “Move On”, singolo di debutto della band romagnola

Lillians, trio punk rock che nasce tra estate e primavera 2022 in Romagna, tra Forlì e Rimini, pubblicano il singolo di debutto “Move On”, un pezzo melodico ed energico che fa da biglietto da visita alla formazione romagnola.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Filippo Cinotti (il quale, oltre ad essere un membro del gruppo è anche l’autore della copertina del singolo).

La band, composta da Filippo Cinotti (voce e chitarra), Marco Piccoli (voce e basso) e Cristopher Amadori (batteria) si propone come un concentrato di sonorità punk rock che ama le belle melodie.

“Move On” è il primo pezzo che pubblicano con questo progetto ed è un’anticipazione del primo album dei Lillians.

Un pezzo ritmato, ballabile, scelto proprio come primo singolo per quella che potrebbe essere la “semplicità” e l’immediatezza dell’ascolto, della melodia che sale nella strofa e apre nel ritornello, facile da ricordare e da cantare.

L’album di debutto, appena registrato, uscirà entro la fine del 2023. Ovviamente conterrà anche il singolo “Move On” e si intitolerà “ I Wish I Lived This Life”.

Il gruppo commenta “Move On” dicendo:

“Il brano affronta la tossicità di certi rapporti che viviamo nella nostra vita, i quali, anche per colpa nostra, minano la nostra felicità. Questo avviene perché gli permettiamo di farlo e magari cerchiamo scappatoie per non pensarci. Queste fughe però durano solo alcuni istanti, quando il segreto semplicemente sarebbe sbarazzarsi di questi rapporti nocivi e andare avanti”

“Move On” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

La band sarà impegnata dal vivo nei seguenti eventi:

22/07 HILLSIDE FEST S. Pietro Di Montegridolfo (RN)

25/07 ROCKIN PARK Cesena (FC)

09/09 SLAM PUNK Punkadeka Melzo (MI)

23/09 BORGO PUNK EXPLOSION Fest Montebello Vicentino (VI)

“Move On” – Musica e testo di Lillians

Registrato da Alex “Bounty” Conti(Convolution Studio) e Lillians

Prodotto da Alex “Bounty” Conti, Simone Coen e Lillians

Video di Filippo Cinotti

Copertina di Filippo Cinotti

Instagram: https://www.instagram.com/lillians.band/

Facebook: https://www.facebook.com/lillians.band

YouTube: https://youtube.com/@Lilliansband

Bandcamp: https://lillians.bandcamp.com/

Web: lilliansband.com