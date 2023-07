ALL COASTED: Never Ending Puppet Show

Gli All Coasted non sono certo novellini sulla scena, “never ending puppet show” se non ho visto male è la sesta pubblicazione della band vicentina, che tra EP, album e singoli vanta già una bella discografia costellata di ottime tracce (si, da maniaco sono andato ad ascoltare qualcosa non conoscendo la band) in 8 anni d’attività, e questo EP devo dire che è davvero un buon lavoro, curato sotto ogni aspetto e che strizza l’occhio, anzi da una tastatina ben superiore ai 10″ concessi dal governo a quel genere che ha spopolato quando avevo i capelli lunghi e Tony Sly buonanima riempiva i pomeriggi degli sfigati come me.

In 5 tracce i ragazzi sono riusciti a concentrare tutto ciò che il genere richiede, ovvero testi più che interessanti con “nothing but shit” sugli scudi per quanto mi riguarda, ma anche la conclusiva e robustissima title track, ottime le musiche, fatte benissimo e suonate anche meglio, cristalline e fatte per prendersi a spintoni, ed una grafica che piazza definitivamente la band a cavallo tra i ’90 ed i ’00, ma nonostante ciò è un vero piacere ascoltarli e, a quanto mi dicono, vederli sopra un palco.

Registrato da Andrea Rigoni presso Produzioni Fantasma, mixato e masterizzato da Maurizio Baggio alla Distilleria Produzioni Musicali, grafiche del grandissimo Dr. Pepper Dario Maggiore, prodotto da Striped Music, chevvelodicoaffà??? Ne sbagliassero una sti ragazzi…

tracklist:

01. a cow to milk

02. with blinkers

03. nothing but shit

04. bird in a cage

05. never ending puppet show