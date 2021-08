Mikey Erg, poliedrico musicista del New Jersey (The Ergs!, Star Fucking Hipsters, The Dopamines, Parasites e The Unlovables) ha messo on-line un live album registrato in radio a Philadelphia lo scorso giugno.

Ascoltatelo qui sotto.

Mikey Erg on Left of the Dial Live | Mikey Erg (bandcamp.com)