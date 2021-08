Ristampa in cassetta per “Ossa Rotte” degli Scheletri.

Gli Scheletri sono una band emocore torinese nata nel 2019 da membri di Alone, Monte Jr, Malemute Kid, Afterburner e Angry September. Nel 2020, a cavallo fra un lockdown e l’altro, hanno fatto uscire sulle principali piattaforme digitali l’ep “Ossa Rotte”, che trovate recensito qua dal buon Matteo Paganelli e di cui parlai anche io qualche tempo fa.

In questo luglio soffocante, l’etichetta DIY milanese Rebuilding attiva dal 2018 e con diverse release e merch vario alle spalle, stampa l’ep in edizione limitata in formato tape.

Quaranta cassettine alla vecchia maniera con copertina ricavata da un tatuaggio di Stizzo (Best Of Times, Milano) da un concept originale di UnQuarto.



www.scheletri.bandcamp.com



www.rebuilding.bandcamp.com

www.rebuilding.bigcartel.com