I romagnoli ActionMen, ormai consolidati da anni come power trio, annunciano l’uscita di un nuovo ep per settembre.

A produrlo sarà la tedesca Mud Cake Records ed il titolo è “Supa Baba”.

L’artwork si rifà al loro primo disco “Up A Baba” che non ha certo bisogno di presentazioni.

Cosa aspettarsi? Un ritorno all’ Hc melodico anni 90′ o del “tupa tupa a cazzi loro” ?

Non lo so, ma gli ActionMen se ne fottono dei clichè e ci piacciono per questo.