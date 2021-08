PLUG OUT HEAD: nuovo album e video online

A cinque anni di distanza dall’album “Milkshake”, i reggini Plug Out Head sono pronti a tornare alla carica, e hanno un nuovo EP da farci

ascoltare. “Apocalyptic Dream” uscirà il 3 settembre 2021, composto da sei pezzi che se da un lato si divertono a spaziare fra punk rock classico, hardcore e rock alternativo, dall’altro sono tutti uniti da un approccio tirato, diretto e divertente. Mad Wolf è la prima anticipazione che la band ci dà del disco, e ne incarna il lato più frenetico ed energico: si tratta di un singolo hardcore senza tanti fronzoli, quasi urlato, e talmente carico che la band ha deciso di registrarlo in presa diretta suonando live il pezzo tutti insieme, a differenza delle altre tracce dell’EP registrate in maniera più tradizionale uno strumento per volta.



“Abbiamo sentito che vista l’energia del pezzo, bello dritto e sparato, era la giusta situazione per divertirci a registrarlo come dal vivo tutti insieme in saletta, per ‘incollare’ meglio il tutto”. Mad Wolf è un brano che parla di un “bravo ragazzo”, immaginato come un lupo umanizzato, che viene trattato male da tutti: nonostante le buone maniere e l’educazione, alla fine è costretto a combattere dalla società che lo circonda. Cosa ci vogliono dire allora i Plug Out Head con questa canzone? “Non rompete le palle a quelle persone calme, pacate e educate che vi sembrano deboli… e se qualcuno vi fa dei torti uno dietro l’altro, a un certo punto bisogna reagire e combattere!”

Qui sotto il video:

