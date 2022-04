Lizi and the Kids from Perugia to Los Angeles

I Lizi and the Kids sono tornati ed hanno parecchie novità! La band ha appena annunciato sulle loro pagine social che il loro prossimo disco sarà prodotto da Gilby Clarke da molti noto per aver militato nei Guns’n’Roses.

Il disco è stato registrato a Los Angeles al Redroom Studio tra ottobre e dicembre 2021. Clarke per l’occasione ha imbracciato il basso mentre Jorma Vik (Eagles of death metal/ The Bronx) siede dietro le pelli. Il sound dell’album sarà un mix tra il pop punk più moderno e il buon vecchio rock’n’roll.

I L&tK hanno inoltre annunciato che Il primo singolo “Overthinker” sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 aprile per poi essere seguito dal relativo video.