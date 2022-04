MANINALTO! PunkRock Night il 7 Maggio al Legend (MI)

Apertura Porte ore 20:15 Inizio concerti ore 21:00

LINE UP:

– RFC (Ospite: NANDO dei SENZABENZA)

– THE CROOKS

– LIZI AND THE KIDS

– BLACK BANANA



RFC (da Caserta)

Presentano dal vivo il loro ultimo disco in uscita il 6 Maggio.

Con loro sul palco ospite d’onore NANDO dei SENZABENZA

THE CROOKS (da Milano)

Presentano il loro ultimo singolo in uscita il 29 Aprile. Dal vivo suoneranno in anteprima le canzoni del nuovo disco, in uscita il prossimo autunno.

LIZI AND THE KIDS (da Perugia)

Presentano dal vivo il loro ultimo singolo in uscita il 29 Aprile.

BLACK BANANA (da Milano)

Vi faranno ballare muovendo i chiapponi e cantare a squarciagola, si capisce subito a che gioco si sta giocando: niente menestrellate strappa lacrime, ma solo rock n roll…and we like it!

