LOBOTOMY FEST 2023: CHRONICS prima band annunciata

Sono i Chronics di Bologna la prima band annunciata per l’edizione 2023 del Lobotomy Fest, festival punk rock che si terrà a Siena dal 10 al 13 maggio prossimi.

Di seguito il comunicato dell’organizzazione.

“Buongiorno lobotomizzati! Iniziamo la serie di annunci delle band che calcheranno il palco della Corte dei Miracoli per l’edizione 2023 del nostro piccolo festival e lo facciamo con un pezzo da novanta!

I Chronics nascono Bologna sul finire degli anni 90 e hanno al loro attivo svariate uscite su alcune delle etichette garage punk più importanti del pianeta: dalle californiane Rip Off Records e Asian Man Records alla belga Demolition Derby. Il loro sound, mix perfetto di garage, punk e power pop, attinge da gruppi come Replacements, Saints e Real Kids, come dimostrano ancora una volta nel loro ultimo album “Do You Love The Sun?”, uscito nel 2022 per la californiana Puke’n’Vomit Records.”

