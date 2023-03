LOBOTOMY FEST 2023: ecco i SEMPREFRESKI

Cari Lobotomizzati, anche oggi vi annunciamo un gruppo storico della scena punk rock italiana!

I palermitani Semprefreski si sono formati nel 1994 e nel giro di una decina di anni hanno fatto uscire due 7″ e due album di punk rock frenetico e velocissimo, che sono pietre miliari del punk rock italiano. Il loro disco “Ci vediamo all’inferno”, uscito originariamente solo in CD, è stato per la prima volta stampato in vinile l’anno scorso da Hey Suburbia.

Ebbene si: i mitici Semprefeski si aggiungono alla line up dell’edizione 2023 del Lobotomy Fest di Siena (12-13 Maggio). I veterani palermitani vanno ad aggiungersi ai già annunciati Chronics, Latte+, Menagramo, Senzabenza, Ratbones e The Crooks:l’edizione si preannuncia imperdibile.

https://youtu.be/a3fHRrFqq3s