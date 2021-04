LUMPEN: fuori ora il primo singolo “SOMETIMES WE BITES”

Gli Skinheads cosentini Lumpen escono oggi con il primo singolo, che andrà a comporre il 7″ in uscita tra non molto, come promesso nell’intervista ci sono delle novità, ma per quanto sento io questo è un pezzo 100% LUMPEN, stessa rabbia e stessa attitudine di sempre.

Gli occhi più attenti noteranno qualche somiglianza con il video “Solo per Te” di qualche anno fa…enjOI!