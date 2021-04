ZOMBIE ROCK: a worldwide tribute to NABAT

NABAT patrimonio dell’umanità! La TimeBomb records ha aperto il pre-order per il disco-tributo ai Nabat, la storica band dell’inossidabile Steno. Io ho già prenotato la mia copia trasparente!

Ok, ci siamo quasi ! L’uscita di “Zombie Rock” e’ prevista per metà Maggio ed oggi vi possiamo rivelare l’artwork, realizzato da Ultra Martin Razzia, che ringraziamo infinitamente per la passione e la pazienza ! Il tributo ai Nabat uscira’ in vinile e ci saranno tre versioni : classico vinile nero, vinile rosso ed una versione limitata a 50 copie in vinile trasparente.

Da oggi fino al 16/04/2021 e’ possibile pre ordinare “Zombie Rock” ad un prezzo speciale ! L’offerta e’ valida anche per distributori, etichette e negozi. Per conoscere tutti i dettagli scrivete una mail a : [email protected]