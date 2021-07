LUMPEN: Sometimes We Bite

Un 7″ che è un quadro, a partire dalla confezione e dalle colorazioni disponibili (io ho preso il color oro), come spesso accade la cosa più interessante non è solo quello che ci travolge quando la puntina si appoggia tra i solchi, sprigionando l’incontenibile forza del quartetto cosentino, segno che chi fa questo lavoro ha a cuore quello che fa, e ci tiene a farlo bene.

Sometimes we bite contiene a mio avviso 2 anthem, di quelli che si cantano in chiusura del concerto, quando sono tutti marci, ma la sanno a memoria e si rovesciano la birra addosso per avvicinarsi al palco, la title track è la mia preferita, una canzone degli Skinheads fatta per gli Skinheads che parla di vita Skinheads, nulla che stravolga il genere, cosa tra l’altro non richiesta, ma cazzo quanto trascina? Stesso discorso per “stay with us”, un pezzo che sa di birra scura con la schiuma cremosa, che quando scende in gola allevia il bruciore, ovviamente la prima cosa che salta all’orecchio ai fan di vecchia data è il cantato in inglese, cosa che non intacca minimamente l’impatto della band, anzi allarga gli orizzonti aprendo porte e possibilità infinite.

Un EP ben fatto e che mi è già entrato prepotentemente nel cervello, ben suonato con sto venticello inglese che soffia leggero, e molto ben registrato e prodotto.

All’inizio ho scritto quartetto, ma come tutti forse saprete nelle ultime settimane Francesco ha deciso di lasciare la band, ora io non sono un cazzo di nessuno e sono ben lontano dal voler sapere il motivo, i panni sporchi si lavano in famiglia, ed è così che ho sempre visto i Lumpen: una famiglia, ed in famiglia si litiga, ma non c’è niente di irrisolvibile, e la scena ha un fottuto bisogno di gruppi come i Lumpen, belli come il sole e sorridenti come nel video di “sometimes we bite”.

Prodotto da Lumpen ed Out Of Control, registrato da Angelo Sposato presso il Sud Studio Digital Sound, mixato e masterizzato da Giò Bottoglia presso l’Indiebox Music Hall, cover artwork di Adriano Colombini, layout di Damiano Costantini, foto di Andrea Rosito.



Tracklist:

Lato A. SOMETIMES WE BITE

Lato B. STAY WITH US