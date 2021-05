MANNEQUIN PUSSY: Perfect Ep

Nel 2019 i Mannequin Pussy, gruppo di Philadelphia, realizzò uno splendido disco, molto sottovalutato, “Patience”. Un album cattivo, potente e delicato, come se fosse facile fare tutte queste cose insieme.

Il rock alternativo chitarristico, mischiato con il Punk e l’Hardcore in questo caso, non è morto per niente ma nell’ultimo decennio è spesso caratterizzato da gruppi molto poco in vista, come era invece negli anni 90. I Sincere Engineer, i White Lung sono eccellenti esempi di questo e sono altri gruppi caratterizzati da presenze, e vocalist, femminili, non a caso direi.

Questo nuovo EP “Perfect” non fa eccezione, è un altro lavoro riuscito. La title track è una micidiale canzone Hardcore, che si ritrova seconda solo alla splendida “Pigs is Pigs”, una traccia semplicemente pazzesca, dove sembra di stare nei territori del cinico Hardcore newyorkese (con un testo decisamente significativo). “Control” e “To Lose You” sono il lato a metà tra dolcezza e “cattiveria”, soprattutto la prima molto bella. “Darling”, lo si comprende già dal titolo, è invece la dolcezza del disco, ma sinceramente non mi ha convinto molto.

I Mannequin sono una band davvero interessante, e con una grande varietà di suoni da proporre.

Voto: 8

