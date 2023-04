MATT SKIBA: nuova band chiamata LEKTRON

Matt Skiba degli Alkaline Trio (ed ex Blink 182) ha annunciato la formazione dei Lektron, nuova punk band formata anche da Atom Willard (Against Me!, Rocket From The Crypt, Offspring, Angels & Airwaves), Hunter Burgan (AFI), Randy Moore (Dan Adriano and The Bygones) e Mark de Salvo.

Skiba, Matthew T. su Instagram : “LEKTRON by @markdesalvo ?? starring @atomwillardisme @hunterburgan @bones_shredder . Coming soon on @asianmanrecords”

Al momento non sono uscite ulteriori news a riguardo, se non che qualunque cosa esca dei Lektron, lo farà per Asian Man Records. Restate sintonizzati.