Frau Blücher and the drünken horses: nuovo cd

I punk rocker di Bruxelles sono tornati con il loro quarto LP disponibile in CD e vinile colorato in edizione limitata.

Dopo più di 150 concerti in EUROPA, la band i Frau Blücher and the drünken horses sono una band Punk N Roll di Bruxelles, in Belgio. La band ha iniziato nel 2011 da quella che inizialmente doveva essere una jam occasionale.

La band ha pubblicato tre album completi realizzati esclusivamente con materiale originale: “Quick & Dirty” (2013), “Lethal Pill Cocktail” (2014) e “Über Fenomenal” (2017).

Ascolta l’ultimo di seguito: