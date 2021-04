MCBAIN: “Drunk in Different Places” Ep

Domani uscirà il nuovo Ep dei lombardi McBain, il primo di una interessantissima trilogia. “Drunk in Different Places” esce diy a distanza di 4 anni dal bel “Revenge” (qui la nostra recensione: MCBAIN: Revenge – Punkadeka – Punk web Magazine) e si forma di 5 pezzi punk rock di ottima fattura che si piantano in testa fin dal primissimo ascolto e si candidano ad essere parte del meglio che questo 2021 ci offrirà.

Si inizia con St.Miguel, dal sing along di un ritornello semplice ma di grande effetto, e si chiude con la bonus track Feel Already Dead, pezzo dal testo quasi schopeneueriano che si accompagna a un sound malinconico in stile Green Day dell’era “Dookie”. Nel mezzo altre tre tracce degne di nota: la ballata in mid-tempo Slow Down (bello il susseguirsi delle voci nelle tre strofe e l’ennesimo sing along azzeccatissimo nel ritornello), la già conosciuta The Sharks e la mia preferita Unicum, vera gemma pop punk che impreziosisce un Ep da 8 pieno in pagella.

I McBain sono tornati, sono tornati in grande stile e domani tutti ad ascoltare questo “Drunk in Different Places”, ep che persino Mendoza trova molto bello (citazione simpsoniana che con gli amici McBain è d’obbligo).

Tracklist:

St,Miguel

Slow Down

The Sharks

Unicum

Feel Already Dead