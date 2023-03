Menace, Sempre Peggio e Red Moon Heroes al Giambella Proud (Rozzano, 13/01/23)

Primo concerto del 2023, appena ho letto che i Menace sarebbero a passati, grazie a MiDecay, a pochi chilometri da casa mia non mi sono lasciato scappare l’occasione di vedere una colonna portante del punk settantasettino, quindi raggiungo l’ex Svolta, oggi ridipinto e chiamato Giambella Proud come sempre sul presto, perché si sa che la chiacchiera pre-concerto è sempre cosa buona e giusta, e stasera sempre sul presto trovo già tantissimi kids coi quali starnazzare, oltre ad un interessante discorso col cantante dei Menace che mi ha spiegato per filo e per segno come funziona il suo apparecchio acustico.

Prendo una birretta e già salgono sul palco i Red Moon Heroes, vera band del momento a mio avviso dato che ovunque vanno leggo solo commenti positivi, sound da paura e presenza scenica pazzesca, ottimi musicisti e due splendide voci, si inizia subito a sculettare e sprizzare birra ed ignoranza da tutti i pori, i nostri RMH picchiano forte e finisce in una bella festa tutti macchiati di qualche liquido indefinito; tocca poi ai Sempre Peggio, band che adoro da quando li conosco e sempre ottimi sul palco, inseriscono in scaletta anche qualche pezzo nuovo e se non ho sentito male (no, non ho sentito male) abbiamo già delle nuove hit da imparare a memoria, all’inizio pubblico timidino, sul finale ci si scalda coi cavalli da battaglia ed evitiamo la figura dei milanesi baüscia con sti inglesoni leggermente alticci che sono venuti fino a qui per depilare i culi a suon di bordate d’altri tempi…infatti è proprio quello che succede, il pit si anima, non c’è la calca da svenire ma tra vecchi punk senza capelli e qualche giovane di belle speranze c’è una bella spinta sui puntelli del palco, ed i Menace non si fanno di certo pregare, coinvolgono anche i baristi e dopo un encore con la la finta di scendere dal palco perché “sono vecchio e mi fanno male le ginocchia” salutano Rozzano e diverse decine di kids entusiasti e sudati.

Siccome ho la reattività di internet explorer e sono passati 2 mesi da sto concerto e purtroppo ricordo anche qui ben poco, però mi sono divertito e da quel che vedo non sono stato l’unico.