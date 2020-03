I giorni di “reclusione forzata” (mi raccomando non uscite) possono essere anche di ispirazione creativa.

Dalle matite del buon Dario Maggiore (che i vecchi frequentatori del forum di punkadeka ricordano come il cattivissimo Dr.Pepper) di Thunder beard è nato un capolavoro:

la MILANO PUNK HARDCORE MAP.

Nel disegno troverete una serie di punti di riferimento della memoria punk e hardcore della città di Milano che tutti noi in qualche modo abbiamo vissuto.

E’ stato aperto il preorder su: https://thunderbeard.bigcartel.com/product/preorder-milano-punk-hard-core-map

[POST LUNGO] MILANO PUNK HARDCORE MAP Ormai sono giorni che siamo tutti in casa. Non mi sono mai sbilanciato in… Pubblicato da Dario Maggiore su Lunedì 23 marzo 2020