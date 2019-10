Nel ricordo di Kim Shattuck (The Muffs) – “Lucky Guy” cover di Fat Mike and friends

Tenero, dolce, paffutello Fat Mike; questa volta mi ha toccato veramente il cuore. Lo ricordavo per il gran destro che diede alla tipa durante un suo show…intendiamoci, rimane pur sempre un grande, se non il più grande artista in circolo nel panorama punk rock, però, quella performance mi provocò un non so che di “…ma che cazzo fai Mike!!”…a seguire, vari bla bla bla sulla questione, chiarimenti, abbracci e fine della commedia, tutti felici e contenti, ma questa è un’altra storia!

Ricordate Lory Mayers, che domanda eh? Beh non sarebbe stata lei senza quella componente femminile “…Who the hell are you to tell me how to live my life?

You think I sell my body; I merely sell my time

I ain’t no Cinderella, I ain’t waiting for no prince

To save me in fact until just now I was doin’ just fine

And on and on…”, Brrr, wow!

Lei era Kim Shattuck, chitarrista dei MUFFS, ex Pixies, è venuta a mancare qualche giorno fa sconfitta da una forma di SLA fulminante. In un video toccante Fat Mike, insieme ad altri musicisti ha risuonato Lucky Guy, storico pezzo appunto dei Muffs. A detta di Mike uno dei suoi pezzi preferiti! Io ve lo propongo perché ovviamente il buon Ciccio Mike ha ricreato un capolavoro come solo lui sa fare e nel frattempo mi unisco alle migliaia di persone che stanno inviando il loro cordoglio da tutte le parti della terra…Rest In Punk KIM!!!