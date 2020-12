NEW REAL DISASTER: un po di news ed il primo estratto da “Tomorrow Will Come”

I New Real Disaster annunciano la data di uscita del nuovo disco e la tracklist, come apparso sulla loro pagina FB e tra le news dell’etichetta Striped Music sappiamo che potremo ascoltare il nuovo lavoro della punk band toscana “TOMORROW WILL COME” a partire dal 26 febbraio 2021, e siamo tutti impazienti di sentire cos’hanno da dire dopo lo splendido EP del 2015. Se andate sul sito di Striped Music vedrete inoltre che è già possibile pre-ordinare il disco con diversi bundle a QUESTO LINK, quindi fatevi sotto!Ma abbiamo anche il primo martellante singolo estratto da “Tomorrow Will Come” ed è proprio la title track ad aprire le danze, ed a farci capire che gli NRD sono tornati con tanta grinta e voglia di sfondare i palchi.

Tracklist:

1. Talk To Me

2. Hamed

3. Alive Until The End

4. Ready To Fight, Ready To Die

5. Stay Still

6. Tomorrow Will Come

7. Sheep Shaped Wolf

8. 49 Millions

9. Promises

10. Under My Feet