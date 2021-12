News dai QUARANTENA

Nuova line-up per i Quarantena: entrano a far parte della band punk-rock piemontese Romeo, alla batteria, e Wawi, alla chitarra.

Il primo è noto per i suoi trascorsi dietro le pelli di 1000 Degrees e Lineout, il secondo per la sua militanza nei Doomsayer.



Le due new-entry prendono il posto di Bruno e Psyduck che, in oltre dieci anni all’interno del gruppo, hanno scritto pagine importanti realizzando i due dischi “Tre” e “I Miei Idoli”.

Il quartetto di Mondovì sta ora lavorando al prossimo album, che vedrà la luce nel 2022.