NOFX: nuovi video on-line

“Realized today that I have tons of new NOFX songs and videos from our new album which won’t be out til sometime this summer, but since everyone’s like, stuck at home and bored, I’m just gonna release a bunch of songs now so people can all enjoy them before we’re all dead.”

Con queste poche righe Fat Mike annuncia l’uscita di due nuovi video dei Nofx:

Qui sotto potete vedere il video di I Love You More than I Hate Me, pezzo di cui non sappiamo ancora se farà parte di un nuovo lavoro discografico della seminale punk band californiana:

Questo invece è il video della versione acustica di Just The Flu, pezzo contenuto in “Ribbed” del 1991 (Epitaph Records):