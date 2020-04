Disordine: festa per i 15 anni rimandata ad ottobre

Oggi avremmo dovuto festeggiare i 15 anni dei Disordine, ma per i motivi che tutti sappiamo questo evento come tanti altri è stato rimandato in autunno, infatti tutto è in sospeso e non annullato, e con una grande dose di voluto ottimismo il 24 ottobre saremo tutti sotto al palco ad urlare, pogare e brindare alla salute di una delle migliori Punk HC band che conosco.

Ma i Disordine non ci lasciano soli in questo momento, infatti oggi esce un bel video celebrativo per il loro tour europeo di qualche tempo fa, quindi godetevi il video e tenetevi pronti a festeggiare, se ci pensate non manca molto.