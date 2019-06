Non Servium + The Guilty Brigade (17 maggio 2019 – Mislata/ESP)

Venerdì, 17 maggio 2019 lavoro regolarmente fino a chiusura dell’ufficio e vado direttamente all’Aeroporto Treviso. Alle 18.30 volo in direzione Valencia, arrivo alle 20.40. E subito in taxi verso la sala Republicca a Mislata in perfiferia, a pochi chilometri dall’aeroporto.

Penso di arrivare giusto in tempo per il primo gruppo e invece poi scopro che ce la possiamo prendere con calma. Saluto un paio di Amici, tra questi la crew dei Non Servium. Poi dopo le 22 si parte con The Guilty Brigade, Punk band di Pamplona. Li volevo vedere ormai da un pò, stavolta finalmente ce la faccio. Suonano bene e mostrano la giusta cattiveria e grinta sul palco, anche se il pubblico ancora non è tantissimo. Bravi, da rivedere assolutamente.

Dopo tocca ai grandi Non Servium, headliner della serata. Lo combo di Mostoles/Madrid come sempre parte a mille e durante un bellissimo live non mancano i grandi classici come “A.C.A.B.”, “Nuestra Lucha”, “Torpedos” e via dicendo. Questa volta la setlist, dopo parecchio tempo, include anche la bellissima “Bendita Locura”.

Solito gran concerto, ma comunque quando esco dalla sala, sono meno contento del solito. Sarà perchè è il primo compleanno di mio papà dove non posso fargli gli auguri di persona, sarà perchè stavolta mi aspettavo davvero più gente (nel 2015 a pochi chilometri di distanza il concerto era stato sold-out), non lo so.

Saluto gli Amici presenti e vado all’ostello. Dormo qualche ora, vado in metro fino all’aeroporto e torno in Italia. Alla prossima, Valencia!