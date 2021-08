Nuovo album per gli SPECIALS

Nuovo capitolo per lo ska original: gli Specials, band culto del genere, hanno annunciato l’uscita di “Protest Songs – 1924-2012″. Il nuovo lavoro della seminale ska band inglese uscirà il prossimo 17 settembre per Island Records e conterrà 12 cover di “protest songs”, canzoni di protesta che Terry Hall e soci ri-arrangiano in chiave 2-tone.

Questa la tracklist:

1. ‘Freedom Highway’ (The Staple Singers)

2. ‘Everybody Knows’ (Leonard Cohen)

3. ‘I Don’t Mind Failing In This World’ (Malvina Reynolds)

4. ‘Black, Brown And White’ (Big Bill Broonzy)

5. ‘Ain’t Gonna Let Nobody Turn Us Around’ (traditional)

6. ‘Fuck All The Perfect People’ (Chip Taylor & The New Ukrainians)

7. ‘My Next Door Neighbour’

8. ‘Trouble Every Day’ (Frank Zappa & Mothers of Invention)

9. ‘Listening Wind’ (Talking Heads)

10. ‘Soldiers Who Want To Be Heroes’ (Rod McKuen)

11. ‘I Live In A City’ (Malvina Reynolds)

12. ‘Get Up, Stand Up’ (Bob Marley)

Qui sotto il primo singolo estratto, Freedom Highway.