Jaguero pubblicano il nuovo singolo “Negative, Awesome!”

Dopo “Mild Safari”, il singolo di debutto del supergruppo con membri di Slander, Regarde, La Fortuna, arriva “Negative, Awesome!”, il nuovo singolo dei vicentini Jaguero.



La band punk rock svela un altro tassello del primo EP, prodotto da Maurizio Baggio presso La Distilleria di Bassano del Grappa, in uscita in Aprile per Epidemic Records su tutte le piattaforme digitali.





ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/Vt71m-PXNRs



I Jaguero commentano dicendo:

“Il nostro nuovo singolo “Negative, Awesome!” tratta il concetto di equilibrio: ogni giorno, tutti noi affrontiamo i nostri impegni, i nostri hobby, i nostri lavori, fingendo che tutto vada bene e che questa routine ci vada bene. In realtà, tutto questo ci sta lentamente consumando, e siamo così assorbiti da questo processo che non siamo in grado di svegliarci e rendercene conto.

Va bene accettare anche la parte negativa di noi stessi, perché coesiste perfettamente con quella positiva. Questo è proprio quello che siamo: uno spettro complesso che va da un lato luminoso a uno più oscuro.”



Negative, Awesome! è uscito in digitale, lo trovate qui:

www.smarturl.com/JagueroNA



Potete seguire i Jaguero sui social per restare aggiornati sulle attività della band e sull’uscita dell’EP.

Facebook

Instagram

www.epidemicrecords.net

“NEGATIVE, AWESOME!” – COPERTINA DEL SINGOLO