“Bevo per Dimenticare” Brano solista per Nicolò dei Peter Punk-Scacciapensieri

Nicolo’ Gasparini, voce storica dei Peter Punk e Scacciapensieri, ha pubblicato qualche giorno fa il primo brano da solista: “Bevo per dimenticare”.

Un brano genuino e sincero, con quelle melodie con cui Nicolò ci accompagna da oltre 20 anni: riff punk che si miscelano a intermezzi di valzer e un ritornello semplice, spensierato e al tempo stesso vincente.

“Ho cercato di racchiudere tutto me stesso in questa canzone” dichiara Nicolò “Esperienza, emozioni, sentimenti… Il cuore del live, le sbronze i successi e le delusioni nelle nostre vite con il periodo che stiamo attraversando”.

Il pezzo online su tutti i social e piattaforme digitali per Maninalto/Teste Ribelli è stato accompagnato da un video che ha visto la nutrita partecipazione al brindisi di tanti amici della scena punk nostrana.

Il brano è stato realizzato con la collaborazione di Carlo Amendola alla batteria e Sabrina Salvestrin alla fisarmonica e con il supporto di Patrick Viale e Sara Fadda di Novara City Punkers Crew.

Per il momento, da quanto ci ha rivelato Nicolò, non è previsto nessun nuovo album. Potrebbero però arrivare altri nuovi brani, degli shottini come ama definirli, che sarà possibile ascoltare durante i live show che porterà avanti con il suo progetto solista, in cui ripropone i pezzi storici dei Peter Punk e Scacciapensieri accompagnandosi con le basi originali.

Il progetto nato dall’esigenza di reinventarsi in un periodo ancora difficile di cui speriamo uscirne presto, dovrebbe ripartire a primavera appena sarà possibile, e si arricchirà dunque di nuovi pezzi e inediti.

https://www.facebook.com/OfficineUnderground