GREEN DAY: anteprima di un nuovo pezzo in rete?

I più attenti di voi si sarà sicuramente accorto di un brevissimo video sulla pagina Instagram ufficiale dei Green Day: il video in questione, che riprendiamo dalla pagina Green Day Italy, sembra (potrebbe essere) l’anteprima di una nuova canzone della band di Berkeley.

Nuovo album? Nuovo Ep? Sicuramente quel 1972, oramai molto ricorrente, qualcosa vorrà pur dire.

Qui il video:

Green Day Italy – Italian Rage and Love | Facebook

L’ultimo lavoro dei Green Day, “Father of All Motherfuckers”, è uscito per Reprise Records nel 2020 (qui la nostra recensione: GREEN DAY: Father of All Motherfuckers – Punkadeka), mentre l’ultimo bootleg ufficiale, “BBC Sessions”, è uscito sempre per Reprise poche settimane fa.