Nuovo EP e release show per i LEACH

Ad un paio d’anni di distanza dal loro primo demo , l’hardcore punk incazzatissimo deitorna (decisamente in forma) con un EP di quattro pezzi. Abbiamo incontrato e conosciuto questi ragazzi in diverse occasioni in giro per Milano (e non), dal palco del Barrio’s in apertura agli Spaced, al nostro palco dell’ ultima edizione di Slam Punk.