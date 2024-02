TOTAL CHAOS Italian invasion 2024

I TOTAL CHAOS, una delle band considerate tra le fondamentali della scena punk mondiale, tornano in Italia!

Attivi dal 1989, con diversi album all’attivo, hanno scritto un pezzo di storia del genere, unendo alle sonorità grezze e semplici del punk rock, anche hardcore e metal.

Leggi l’intevrista esclusiva a Rob Chaos

La street-punk band californiana sarà nel nostro paese per 5 concerti esclusivi, a supporto del loro ultimo album in studio “Mind Warfare”:

MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2024 – Blah Blah, Torino (TO)

Evento Facebook: Clicca QUI

GIOVEDI’ 06 GIUGNO 2024 – Pippo Stage, Bolzano (BZ)

Evento Facebook: Clicca QUI

VENERDI’ 07 GIUGNO 2024 – Ex Bocciofila Pontelungo, Bologna (BO)

Evento Facebook: Clicca QUI

SABATO 08 GIUGNO 2024 – Rock In Riot Festival, Martinengo (BG)

Evento Facebook: Clicca QUI

DOMENICA 09 GIUGNO 2024 – CuevaRock, Cagliari (CA)

Evento Facebook: Clicca QUI

Altri dettagli verranno annunciati a breve.