E’ uscito ieri con una premiere il video di “Only You” dei Los Fastidios, una bellissima cover di Yazoo.

Only You è estratto dal nuovo album dei Los Fastidios in arrivo il 7 Marz.. non vediamo l’ora!

Lyrics&Music: Vince Clarke (Yazoo)

Video by Enrico De Angelis / Elisa Dixan The song

Registrato all’ Atomic Studio (Longiano) / Bibol Studio (Gambettola)

The song is mixed by Icio (La Distilleria – Bassano del Grappa)

The album is produced by Kob Records (I) www.kobrecords.org in collaboration with Potencial Hardcore (E) and Fire and Flames (D) and supported by Truee Rebel (D), Prof Sny (CZ), Relco London (UK), Un Insulto Al Buen Gusto (MEX), Lonsdale (D)