PUNK ROCK HOLIDAY 2.0: altre band aggiunte alla line up

Dopo Bouncing Souls, Flogging Molly, H2O, Refused, Strike Anywhere, Flatliners e tantissimi altri, i ragazzi del Punk Rock Holiday hanno annunciato altre band per l’edizione 2020 del festival sloveno: stiamo parlando di Bad Religion, Strung Out, Zebrahead, Lagwagon e Circle Jerks.

Il festival si terrà nella cittadina di Tolmin e si svolgerà dall’11 al 14 Agosto prossimi.

Per tutte le info su biglietti, location, campeggio e line up:

https://www.punkrockholiday.com/

https://www.facebook.com/punkrockholiday/

https://www.facebook.com/events/2376391189116763/