Radio Days nuovo singolo “What is Life?”: manuale per il divertimento sfrenato (e per l’hangover del giorno dopo)

I Radio Days tornano con un singolo che “vitadimerdacausapandemia” spostati! I ragazzi ormai piuttosto rodati (dal 2007 con furore ma le loro esperienze musicali sono ben più lunghe) spingono il loro mix di punk e brit sound Beatles style ai massimi. Con questo brano giocano di netto anticipo, non solo sull’uscita del nuovo lp dal titolo “Rave on” (Ammonia Records) ma su tutta la voglia che ogni singolo essere ha di divertirsi, di ballare, bere e fumare tutta la notte! In pratica hanno scritto un inno alla vita così come la intendiamo noi amanti del contatto, dei clubs e dei concerti.

Il trio non vuole farsi mancare nulla e per l’occasione sfodera una schiera di ospiti che ingrossano i cori e spingono le strofe della song a dovere aggiungendo quella carica festaiola ora più che mai vitale. alcuni di loro li conoscete bene altri li scoprirete anche grazie al video che accompagna il singolo (lo trovate qui sotto). In un mix di lylics e stop motion (ri)conoscerete tutti i guests uno ad uno. Tutti rockers di una certa esperienza che si prestano ad una recitazione davvero simpatica (sto invecchiando, non uso più termini tipo “che fa spaccare”), quella di chi vuole vivere una festa senza fine. Del resto l’unico pegno da pagare è un mal di testa il giorno dopo.



