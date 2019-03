RECORD STORE DAY: tutte le uscite punk rock

Il prossimo 13 Aprile ci sarà l’annuale edizione del Record Store Day, festa di tutti i negozi di dischi che, piaccia o meno, accoglieranno un sacco di nuove uscite delle varie etichette discografiche.

Queste le uscite più significative per quanto riguarda il nostro mondo, quello del punk rock:

Bad Religion, “My Sanity b/w Chaos From Within” (Epitaph Records, 7″ in edizione limitata a 2500 copie)



Devo, “This is The Devo Box” (Rhino/Warner Bros., box set di 6 LP)



Generation X, “Your Generation” (Chrysalis Records, 7″ colorato, edizione limitata a 1500 copie)



Idles, “Meat” (Balley Records, Ep in 12″ colorato, edizione limitata a 1300 copie)



L7, “Burn Baby” (Blackheart Records, 7″ in edizione limitata a 1500 copie)



The Menzingers, “No Penance” b/w “Cemetery’s Garden” (Epitaph Records, 7″ in edizione limitata a 2500 copie)



Osaka Popstar/Barnes & Barnes, “Fish Heads (Maxi Single)” (Demented Punk Records, 12″ in edizione limitata a 1500 copie)



Iggy Pop, “The Villagers” b/w “Pain & Suffering”, (Caroline Records, 7″ in edizione limitata a 2500 copie)



Iggy Pop, “Hippodrome – Paris 1977”, (Culture Factory Records, 2 LP in edizione limitata a 1200 copie)



Ramones, “Live at the Palladium” (Rhino/Warner Bros., 2 LP)



Joe Strummer, “The Rockfield Studio Tracks” (Ignition Records, 12″ in edizione limitata a 3000 copie)



Bad Religion, “My Sanity” (Epitaph Records, vinile in 3″ in edizione limitata a 1000 copie)



Culture Abuse, “Dip” (Epitaph Records/ADA, vinile in 3″ in edizione limitata a 1000 copie)



The Interrupters, “She’s Kerosene” (Epitaph Records, vinile in 3″ in edizione limitata a 1000 copie)



The Lillingtons, “Death By Television“ (Red Scare Industries, LP in picture disc in edizione limitata a 500 copie)



Rancid, “Ruby Soho” (Epitaph Records/ADA, vinile in 3″ in edizione limitata a 1000 copie)



The Specials, “10 Commandments”/”You’re Wondering Now” (Island Records, 7″ in edizione limitata a 750 copie)



X-Ray Spex, “I Am A Cliché” (BMG/Mute Records, 2LP in edizione limitata a 500 copie)

Green Day, “Woodstock 1994” (Reprise Records, LP in edizione limitata a 6800 copie)



The Pietasters, “Willis” (Epitaph/Slugtone Records, LP in edizione limitata a 1300 copie)



Sublime, “NUGS: Best of The Box” (Ume Records, LP in edizione limitata a 5000 copie)



Johnny Thunders, “Que Sera Sera–Resurrected” (Jungle Records, 2 LP in edizione limitata a 1400 copie)



The Used, “The Used Live From Maida Vale” (Hopeless Records, 10″ in edizione limitata a 1000 copie)



Youth Of Today, “One Night Stand” (Revelation Records, 7″ in edizione limitata a 1000 copie)



Questa è la lista di tutte le uscite esclusive per il Record Store Day. Ora sta a voi: rivolgetevi al vostro negozio di dischi di fiducia (ma fatelo durante TUTTO l’anno!)