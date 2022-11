RETARDED: “Locked Down City”, 7″

Ed eccoci di nuovo a parlare dei Retarded. L’ultima volta fu nel gennaio del 2013, anno in cui la punk rock band di Voghera pubblicò per Winona Records la raccolta “Forget About The Things I Said When I Was Drunk“. A distanza di pochi mesi ecco il nostro pensiero su “Locked Down City”, ep uscito in 45 giri per Bad Man Records. Come si evince dal titolo, l’ep si basa sul tremendo periodo che ognuno di noi ha vissuto durante la pandemia e il video della title track, traccia che occupa il lato A, lo testimonia in pieno.

Il 45 giri si forma di due pezzi: la già citata Locked Down City, pezzo orecchiabile e dal ritornello/sing along contagioso e Same as The First, traccia in puro stile Retarded dove l’influenza Ramones emerge prepotentemente, mantenendo però una sua originalità, dettata soprattutto dal cantato graffiante accompagnato dal canonico ritmo pop punk del power trio lombardo.

Bel ritorno sulla scena quello dei Retarded, con l’augurio che non sia una uscita isolata, ma che la band continui a regalarci queste gemme destinate a illuminare la scena pop punk italica.

Il 7″ è disponibile in vinile nero e vinile bianco sulle pagine della Bad Man Records e dei Retarded.

Tracklist:

Lato A:

Locked Down City

Lato B:

Same as The First