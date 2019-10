REVOLUTION ROCK FESTIVAL XI EDIZIONE: i primi 3 nomi!!

Le buone tradizioni non si devono perdere, ecco perché gli amici di Out Of Control anche quest’anno ci presentano l’ormai classico REVOLUTION ROCK FESTIVAL, ed anche per questa undicesima edizione, che si terrà domenica 22 dicembre all’HT Factory di Seregno (via Comina 35), la ricetta non cambia: musica combattente, gruppi pazzeschi e qualche piccola grande sorpresa, sempre con Joe e Sigaro nel cuore.

I primi 3 nomi sono già da pelle d’oca:

COMBAT FOLK (Cisco, Luca Lanzi e Fry Moneti) in tour per festeggiare la maggiore età di “900”, l’album della Casa del Vento, evento unico e sicuramente emozionante.

RAPPRESAGLIA uno dei miei gruppi preferiti, sono usciti un anno e mezzo fa con “Neurotik” e sono più in forma che mai!

ATARASSIA GRÖP ma che cazz ve lo dico a fare?? Proprio nell’edizione 10 del Revolution Rock hanno fatto una comparsata con un solo, intensissimo pezzo strappalacrime, quest’anno hanno già dato prova di essere in gran forma al festival dei mitici Bologna City Rockers ed al Revolution Rock finalmente suoneranno un concerto intero, francamente non sto nella pelle, uno dei gruppi per me FONDAMENTALI, unici!

Ma le sorprese continuano, pensate che il buon Reb la finisca qui? Manco per il cazzo, quindi restate tuned sulla pagina dell’evento e compratevi il biglietto in prevendita come ho fatto io.

Attenzione che come scritto l’evento si terrà all’HT Factory, premunitevi di tessera ACSI e prendete il biglietto in prevendita, il posto non è grandissimo.

