Sabato 26 settembre notte HARDCORE sulle colline pavesi!

Vi segnaliamo questa bomba di serata HARDCORE che scuoterà e non poco le tranquille colline pavesi, infatti al SOQQUADRO PUB (via Diviani 19, Salice Terme) si alterneranno sul palchetto tre gruppi da paura e che non vedo l’ora di vedere, soprattutto per i “novellini” (solo anagraficamente, chi ci suona li conosciamo da anni) No Restraints che di live non ne hanno ancora fatti troppi.

Sabato 26 settembre, come dice la locandina verranno rispettate e fatte rispettare le norme anti-covid, non fate gli alternativi, altrimenti non ne usciamo più.

Qui il link dell’evento su FB









