Ascolta Viboras and Friends “Rockers United”!

Da ieri 11 settembre l’ultima fatica dei Viboras “Rockers United” grazie ad Ammonia Records è disponibile su tutte le piattaforme digitali più importanti.

Per chi ancora non lo sapesse l’ep nasce durante la pandemia dall’unione di più di quaranta musicisti della scena italiana tra cui Punkreas, Vallanzaska, Andead, Glory Hall e tanti altri. Tutto home made e per una buona causa (per saperne di più sulle nostre pagine trovate la recensione del buon Penta mooolto esaustiva)