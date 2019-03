SHANDON: Il Segreto

Tornano gli Shandon, una delle band a cui sono più affezionato, in quanto uno di quei gruppi che mi ha aperto il mondo del punk rock in quelle pallose mattine dei tempi del liceo.

Tornano gli Shandon e lo fanno con “Il Segreto”, un nuovo album uscito poche settimane fa per Indiebox Music pieno zeppo di collaborazioni con quelli che sono gli amici di sempre o Olly e Max (unici due superstiti dei primi anni che furono).

Il lavoro si compone di 12 pezzi e, ad essere sincero non era partito benissimo: il primo singolo estratto, Il vuoto non basta, infatti non mi ha convinto fino in fondo a livello musicale, un pò troppo pop per i miei gusti, ma manifesta una maturità palese in Olly e quindi va comunque apprezzato.

Il pezzo che preferisco in assoluto è anche quello più punk rock di “Il Segreto”, ovvero quella Sangue e lava che vede la partecipazione di Seby dei Derozer: traccia malinconica e spronante allo stesso tempo, da pelle d’oca.

Non mancano chiaramente i pezzi ska, su tutti l’ironica Chissenefrega con Cippa dei Punkreas (dedicata a tutti quelli che Mussolini ha fatto anche cose buone) e l’altrettanto ironicamente vera (purtroppo) Nazional popolare, con Dava dei Vallanzaska.

Degne di nota anche la title track feat il buon Granchio dei Pay, Bambola, pezzo contro la violenza sulle donne e grande omaggio alle donne in generale (con una Eva Poles dei Prozac + in grande forma) e la greendayiana Uomo Nero, inno all’antirazzismo mai banale di questi tempi.

Non voglio dilungarmi troppo, ascoltate questo album: sincero e genuino. Non sarà la pietra miliare della discografia degli Shandon, ma vale comunque la pena farlo vostro.

Tracklist:

Chissenefrega

Il vuoto non basta

Bambola

Independence Day

Uomo nero

Sangue e lava

Il segreto

Nazional popolare

Calavera

Boom

Punk Rock Show

Il meglio